WADA проверяет контейнеры для анализов спортсменов на легкость вскрытия

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинает расследование в связи с подозрениями, что новые контейнеры для анализов легко вскрываются.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Как выяснилось, еще 19 января сотрудники лаборатории в Кельне уведомили WADA, что контейнеры BEREG-KIT Geneva можно вскрыть просто вручную после заморозки пробы спортсмена. В агентстве подчеркнули, что запасная проба B обычно как раз замораживается. Производитель контейнеров Berlinger уклончиво ответил на запрос WADA — компания отчиталась, что ее специалистам не удалось вскрыть пробы, которые «использовались в соответствии с инструкцией». При этом замораживали ли эти пробы — неизвестно.

«WADA подчеркивает, что если подозрения подтвердятся, то это вызовет озабоченность и вопросы. Мы уверяем атлетов и остальные заинтересованные лица, что WADA собирается работать с Berlinger до полного разрешения ситуации и будет держать в курсе всех заинтересованных в этом расследовании», – говорится в сообщении организации.

Напомним, к контейнерам BEREG-KIT возникали вопросы и раньше в связи с обвинениями российских спортсменов в употреблении допинга. Если верить расследованию WADA, то в России научились вскрывать эти контейнеры так, чтобы практически не оставлять следов. При этом в России спортсмены и чиновники отрицают эти обвинения и напоминают, что агентство признавало вскрытыми даже пробы без следов.