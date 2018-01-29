Неубранный снег у «Пятёрочки» на Ветеранов оценили почти в 300 тысяч

За грязный фасад и заснеженные улицы петербургским компаниям приходится отвечать деньгами.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции 29 января, за прошедшую неделю штрафы за грязные и разрушающиеся фасады наложены на 20 организаций Северной столицы. Среди них, например, «Лентехэнерго», занимающееся пусконаладочными работами в областях атомной и тепловой энергетики. Предприятие на 12-й линии Васильевского острова раскошелится на 30 тысяч рублей.

За неубранный вовремя снег у магазина «Пятёрочка» на проспекте Ветеранов девелопер X5 Retail Group заплатит 270 тысяч рублей.

На здании производства пластмассовых изделий «Пластприбор» на Кронверкской улице проверяющие заметили граффити и отваливавшуюся штукатурку. Непорядок организации будет стоить 30 тысяч рублей.

За прошедшую неделю в ГАТИ рассмотрели 145 дел, сумма штрафов по ним достигла 7,7 млн рублей.