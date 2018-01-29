Рейсовый автобус из Петербурга не доехал до Литвы, попав в ДТП

Петербурженка пострадала в ДТП с рейсовым автобусом в Островском районе Псковской области. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС соседнего региона 29 января.

Ранним утром понедельника автобус марки «Ман» компании Ecolines, следовавший из Северной столицы в Литву, вылетел в кювет в районе деревни Тележники. На место происшествия ГУ МЧС по Псковской области направило 3 единицы техники и 8 человек. Пятеро пассажиров получили ушибы и ссадины, им была оказана помощь на месте. А вот стюардессе повезло меньше — петербурженку доставили в островскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. 16 клиентов транспортной компании на автобусе, предоставленном индивидуальным предпринимателем из Острова, отправились до латвийского Даугавпилса. Как туристы будут добираться до Литвы, пока неизвестно.