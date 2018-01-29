СМИ: К ЧМ-2018 мошенники готовят фальшивые банкоматы

Во время чемпионата мира по футболу – 2018 в российских городах собираются устанавливать фальшивые банкоматы.

Об этом 29 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Схема такова: мошенники приобретают бывший в употреблении банкомат и устанавливают в него скимминговое устройство (скиммер — устройство, которое считывает данные с карты и переносит их на поддельную, затем мошенники снимают с нее деньги). Клиент вставляет карту, вводит пин-код, после чего ему отказывают в обслуживании, а злоумышленники получают все данные карты. При этом подержанный банкомат стоит всего от 10 до 100 тыс. рублей. Туристам, незнакомым с российской банковской инфраструктурой, будет сложно отличить настоящий банкомат от фальшивого.

Отметим, Центробанк уже выпустил рекомендации для кредитных организаций — им настоятельно советуют применять антискимминговое оборудование. Гражданам советуют «не использовать некорректно работающие банкоматы».