Полиция показала, как устроен бордель на Коломяжском

Полицейские показали устройство публичного дома в Приморском районе города. Фотографии, изобилующие бытовыми подробностями, опубликовала пресс-служба петербургского главка 29 января.

Зачастивших гостей заметили в доме15 по Коломяжскому проспекту. Туда же пришли с проверкой полицейские и обнаружили, что визитеры ходят за платной любовью. В борделе задержали пятерых женщин, трое из которых приехали из Средней Азии. Всю компанию доставили в отдел полиции и составили административные протоколы за занятия проституцией и получение дохода за такую деятельность. Иностранок привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Им грозит выдворение из России.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в пресс-службе.