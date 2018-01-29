На Васильевском закрыли центр, преподававший немецкий без лицензии

После проверки прокуратуры «Немецкий образовательный центр» в Василеостровском районе Петербурга приостановил работу.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, жалоба на отсутствие лицензии у «Немецкого образовательный центра» в 36 доме на Среднем проспекте Васильевского острова поступила от клиентки учреждения. В ходе проверки надзорного органа информация подтвердилась. По факту выявленного нарушения в отношении юридического лица возбуждено административное дело.

В языковой школе нашему изданию сообщили, что курсы приостановлены.

ООО «Немецкий образовательный центр» зарегистрировано в сентябре 2017 года. У учреждения есть свой сайт и группа в соцсети «ВКонтакте», в ней состоит 4200 человек. В информационном разделе паблика указано, что центр предлагает широкий выбор программ, которые охватывают все аспекты языка: немецкий для начинающих, курсы фонетики, грамматики, бесплатное посещение разговорного клуба. В качестве преимуществ организаторы называли узкую специализацию и профессиональных преподавателей.