Евро и доллар идут вверх

Курс евро на торгах Московской биржи 29 января превышал 70 рублей впервые с 7 декабря 2017-го.

Биржевой курс европейской валюты поднимался утром в ходе торгов до 70 рублей, сейчас он опустился до 69 руб. 80 коп. При этом официальный курс евро согласно Центробанку — 69 руб. 60 коп. Также растет и доллар — до 56 руб. 30 коп. (официальный курс — 55 руб. 80 коп.).

Напомним, ранее рубль укреплялся на фоне роста цен на нефть — стоимость барреля североморской марки Brent превысила 71 доллар впервые с декабря 2014 года.