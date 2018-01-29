Еще
13:00 29.01.2018
Пришлите свою новость!
12:53
Петербуржец выписывал из Польши наркотики за биткоины и сел на три года
12:52
Российским паралимпийцам разрешили выступить на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом
12:37
В Ботаническом саду зацвел банан, воспетый японским поэтом
12:16
В Петербурге столкнулись автобус и троллейбус: ранены шесть человек
12:15
«Путин» взял Grammy
12:13
Вход на «Площадь Ленина-1» ограничат из-за ремонта эскалатора
12:06
В Петербурге терапевта поликлиники судили за махинации с диспансеризацией
12:05
В Петербурге вымогатели, возившие жертву в багажнике, сели на год
12:01
Президент Финляндии не видит нужды вступать в НАТО
11:57
На месте бывшего завода имени Калинина на Васильевском появится «Максидом»
11:53
Volkswagen заставили извиняться за тестирование «Жука» на обезьянах
11:52
На церемонии Grammy Хиллари Клинтон зачитала книгу о Трампе
11:50
WADA проверяет контейнеры для анализов спортсменов на легкость вскрытия
11:46
Неубранный снег у «Пятёрочки» на Ветеранов оценили почти в 300 тысяч
11:25
Полиция показала, как устроен бордель на Коломяжском
11:21
Наниматели жилья смогут вернуть уплаченные налоги
11:15
Рейсовый автобус из Петербурга не доехал до Литвы, попав в ДТП
11:11
СМИ: К ЧМ-2018 мошенники готовят фальшивые банкоматы
11:05
На Васильевском закрыли центр, преподававший немецкий без лицензии
11:00
Евро и доллар идут вверх
10:40
Финскую визу сделают за неделю
10:28
Замдиректора «Пятёрочки» «погорел» на женских колготках и коньяке
10:20
В Петербурге возбудили уголовное дело после пропажи мальчика из Киргизии
10:08
В парадной на Рябовском ночью нашли 3-летнего ребенка
10:04
Приложение для бега раскрыло американские военные базы по всему миру
09:58
В Петербурге раскрыли аферу с недвижимостью почти на 8 млн
09:47
Французская фигуристка пожаловалась на отсутствие допинг-проверок в России
09:40
К НИИ скорой помощи подкинули раненого мужчину
09:36
В Петербурге угонщика задержали у соседнего дома
09:29
Груженная морошкой машина потерялась по дороге в Петербург
09:25
В США самолёт приземлился на автомагистраль
09:17
Полиция Петербурга разбирается в любви школьницы с двумя взрослыми мужчинами
09:13
В Московском районе полицейские дошли до питбулей, «Яндекс-кошелька» и нарколаборатории
08:59
Россиян предупредили о вирусе Зика в Турции
08:49
Телефонные террористы выгнали на улицу 17 500 петербуржцев
08:48
В Петербурге тушат корпус Космической академии Можайского
08:32
47news на видео нашел причины нападения на школы по всей России
08:19
США начнут вводить санкции за сделки с российским оборонным сектором
08:11
Неумелый угонщик выместил раздражение на машине в Петербурге
08:03
Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей
01:15
В театре Комиссаржевской представят «Сегодня или никогда»
00:25
Президента Финляндии избрали на второй срок
28/01
«Гражданский проспект» открыт
28/01
Станция метро "Гражданский проспект" закрыта
28/01
Торговые центры Петербурга «минируют» с номера Калифорнии
28/01
Координатора московского штаба Навального выпустили из ОВД
28/01
Под Ретселя конь ударом копыта отправил школьницу в реанимацию
28/01
Последний сеанс в эвакуированных кинотеатрах прошёл по расписанию
28/01
На выборах в Финляндии лидирует действующий президент Ниинистё
28/01
Манчини: В десяти оставшихся матчах чемпионата «Зенит» забьет тридцать голов
28/01
Мультипликатор Гарри Бардин: Мы никак не можем похоронить Сталина
28/01
В Кировске массовое ДТП c машиной Coca-Cola устроил упавший в ноги телефон
28/01
В «Купчино» не нашли взрывчатки
28/01
«Зенит» разгромил на сборах чемпиона Китая
28/01
Полиция: В Петербурге акция сторонников Навального прошла мирно и собрала 1,5 тысячи человек
28/01
Посетителям разрешили вернуться в Музей Анны Ахматовой
28/01
Восемь эвакуированных гипермаркетов вернули посетителям
28/01
Станция метро "Купчино" закрыта - поезда ходят до "Звездной"
28/01
Шопинг прервали и в «Экополисе»
28/01
В Петербурге задержали десять "забастовщиков"
28/01
Вслед за ТРК эвакуировали и Музей Ахматовой в Фонтанном Доме
28/01
Эвакуация лишила петербуржцев вечернего кино
28/01
Число эвакуированных гипермаркетов в Петербурге выросло до семи
28/01
«Мегу Дыбенко», «Охта Молл» и «Рио» эвакуируют в Петербурге
28/01
МОК не пригласил на Игры 22 российских тренера
28/01
Полиция ждет участников протеста на Дворцовой и Марсовом
28/01
В Невском районе мужчина выпал из окна девятого этажа
28/01
Литейный перекрыт из-за марша сторонников Навального
28/01
В российских городах задержали 180 участников «Забастовки избирателей»
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
29.01.2018 11:00

Евро и доллар идут вверх

Курс евро на торгах Московской биржи 29 января превышал 70 рублей впервые с 7 декабря 2017-го.

Биржевой курс европейской валюты поднимался утром в ходе торгов до 70 рублей, сейчас он опустился до 69 руб. 80 коп. При этом официальный курс евро согласно Центробанку — 69 руб. 60 коп. Также растет и доллар — до 56 руб. 30 коп. (официальный курс — 55 руб. 80 коп.). 

Напомним, ранее рубль укреплялся на фоне роста цен на нефть — стоимость барреля североморской марки Brent превысила 71 доллар впервые с декабря 2014 года. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17

Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45

Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09

«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых

Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Евро и доллар идут вверх
Moody's отправило Россию в позитив
Сорос назвал биткоин типичным «пузырём»
Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о крипторубле
Дворкович: Работать можно и без SWIFT, но не хотелось бы
В канун новых санкций США бизнес скупает российский госдолг
Минфин Финляндии намерен ввести контроль за криптовалютами
Закон Минфина о криптовалютах ставит крест на анонимности сделок
Ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков обновила исторический минимум
Доллар ушёл ниже 56 рублей
Электронным кошелькам дадут ФИО
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Револьверное кредитование
Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Антон Розенберг: Правду знает только Дуров
Как Промсвязьбанк подвела стабильность
Российская периферия «битка» и «чефириума»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Путин» взял Grammy

Задержания на акции в Петербурге

С Сенчиной простились полным залом

Новости компаний
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45
Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09
«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
Фото предоставлено банком УБРиР
18.01.2018 11:10
Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
18.01.2018 10:20
Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге
В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ГК «ЦДС»
12.01.2018 15:37
Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1)
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.