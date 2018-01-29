Услышать мамин голос

Дима родился с отсутствием слухового канала и одного ушка. Сейчас ему 3 года, он очень плохо слышит, и с возрастом ситуация только ухудшается. Помочь малышу можно, сделав сложную операцию, и откладывать её нельзя. За восстановление слуха берутся зарубежные медики, но средств на это у родителей Димы нет: до апреля необходимо собрать более шести миллионов.

Благотворительный фонд «География добра» просит помочь собрать необходимую сумму на операцию для трёхлетнего Димы.

Дмитрий Самедов, 3 года.

Правосторонняя атрезия, микротия, смешанная тугоухость 2 ст,, синдром Гольденхара.

Требуется операция. Стоимость 6 090 000 руб.

Дима родился в срок, и ничто не предвещало беды. Малыш громко известил мир о своём появлении, и материнскому счастью не было предела. До тех пор, пока в родзале не повисла долгая мучительная пауза. Затем раздался шепот: «Нужно показать маме...». Очаровательный кудрявый малыш родился без правого ушка.

Следующие дни прошли как в тумане, и в слезах. Ребёнок не прошел аудиотест, потому что оказалось – у Димы нет и слухового прохода. Совсем. Через 1,5 месяца семья отправилась в сурдоцентр, где ребёнку подтвердили череду сложных диагнозов. И началась другая жизнь. Каждый час, день, месяц семья Димы стала бороться за то, чтобы их малыш не растерял малейшую возможность хотя бы чуть-чуть слышать голоса и звуки.

А через два года в эфире одного из телеканалов мама Димы увидела сюжет про Ваню Приймака – врачи Клиники Global Hearing Inc (США) вернули мальчику слух, а деньги на операцию помогли собрать неравнодушные люди. Вскоре в Москве в рамках Международной конференции отохирург американской клиники Джосеф Роберсон смог посмотреть Диму и дал ему высокий бал на открытие слухового прохода и 95% того, что слух восстановится до нормы.

«Подобные операции в США проводят с 3-х лет, и на момент конференции 2016 года нам было 2 года 3 месяца. Поэтому, когда конференцию снова организовали в 2017 году, мы снова отправились на встречу с врачами. За год у Димы ухудшились показатели аудиометрии», – рассказывает мама Алла.

Как объяснил доктор медицинских наук Роберсон, связано это с тем, что Дима растет, кости черепа утолщаются, костная проводимость ухудшается, и слуховой нерв перестает работать. Если не сделать операцию сейчас, то глухота будет только прогрессировать. Для дальнейшего полноценного развития речи необходимо в короткие сроки открыть слуховой канал. Операция не только восстановит отсутствующее ушко, но и вернёт мальчику слух.

Цена шанса на здоровую жизнь Димы велика – 86 200$ (6 090 000 рублей). Для семьи эта сумма просто неподъемная. Для того чтобы зафиксировать цену и забронировать дату (так как очередь на комбинированные операции на два года вперед), родители Димы смогли найти и внести в качестве депозита 5000$. Диму поставили на лист ожидания на сентябрь 2019 года.

К счастью, клиника уведомила о возможности проведения операции в кратчайшие сроки, а именно предложила пройти лечение в апреле 2018 года. Теперь необходимо собрать оставшуюся сумму, но взять их родителям просто негде.

Мы просим вас откликнуться и помочь Диме. Чтобы он слышал, как мама ласково называет его по имени, чтобы автомобиль за спиной не представлял для него опасности, чтобы мир звучал, а папа однажды показал ему, как это весело – просто брать травинку и свистеть в неё.

О том, как помочь Диме, можно узнать на его странице на сайте БФ «География добра» – https://geografiyadobra.ru/catalog/samedov-dmitriy-operaciya/.