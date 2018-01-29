Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»

Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний».

Авиакомпания дарит своим пассажирам возможность приобретать билеты на любимые направления заранее и по выгодным ценам. Достаточно зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании, и вы будете в курсе всех закрытых акций и распродаж. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Оплачивать авиабилет можно накопленными бонусами программы.

Регистрируйтесь, получайте персональные скидки и планируйте свой отдых с комфортом! Полную информацию о программе можно получить на сайте «Уральских авиалиний», в мобильном приложении UralAirlines.

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях и порядке прохождения регистрации, а также правила программы лояльности «Крылья» здесь

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).