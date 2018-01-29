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29.01.2018 14:00

Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»

Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний». 

Авиакомпания дарит своим пассажирам возможность приобретать билеты на любимые направления заранее и по выгодным ценам. Достаточно зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании, и вы будете в курсе всех закрытых акций и распродаж. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Оплачивать авиабилет можно накопленными бонусами программы.  

Регистрируйтесь, получайте персональные скидки и планируйте свой отдых с комфортом! Полную информацию о программе можно получить на сайте «Уральских авиалиний», в мобильном приложении UralAirlines. 

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях и порядке прохождения регистрации, а также правила программы лояльности «Крылья» здесь

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года). 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др. 

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

 

 


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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
29.01.2018 14:00

Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»

Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
29.01.2018 14:00
Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
https://pixabay.com
23.01.2018 15:24
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии»
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Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
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29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
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