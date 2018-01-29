Замдиректора «Пятёрочки» «погорел» на женских колготках и коньяке

Джентльменский набор из пены для бритья, алкоголя и колготок собрал руководитель «Пятёрочки» и покинул магазин в Калининском районе Петербурга, так и не заплатив. Весело ли прошёл вечер, ему пришлось рассказать в суде.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 29 января, заместителя директора одного из магазинов «Пятёрочка» (ООО «Агроторг») Николая Трещева признали виновным в хищении чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения.

Дело было так: 9 июня прошло года Трещев задержался допоздна на работе. Выждав, пока коллеги разойдутся по домам, он отправился с сумкой к прилавкам. Судя по набору, который собирал мужчина, вечер ему предстоял в компании дам. В сумку отправились одиннадцать пар колготок, пена для бритья, четыре коньяка и три бутылки настойки. Видимо, уже для тяжёлого утра добавилась ещё и медовуха.

Товар замдиректора пронёс мимо кассы. Позже стоимость украденного оценили в 2688 рублей.

Вину подсудимый признал. Калининский районный суд ограничился годом условно.