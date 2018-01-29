В парадной на Рябовском ночью нашли 3-летнего ребенка

Маленького ребенка, одетого не по погоде, нашли в парадной дома в Красногвардейском районе Петербурга. Мальчик был совершенно один, несмотря на ночное время.

По данным «Фонтанки», в два часа ночи 28 января жители дома по Рябовскому шоссе увидели в одной из парадных мальчика примерно трех лет. Ребенок был один, одетый по-домашнему — в колготках и легкой кофте. Несмотря на юный возраст, потеряшка смог назвать свое имя и фамилию. Также удалось установить его вероятное место жительства — квартиру в том же доме. Правда, на стук полиции дверь так никто и не открыл. Поэтому малыша отправили в больницу.

В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что мама ребенка установлена. Гражданка привлечена к административной ответственности. В настоящее время ребенок передан законным представителям.