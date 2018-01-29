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29.01.2018 10:04

Приложение для бега раскрыло американские военные базы по всему миру

Специальная программа для спортсменов позволяет обнаружить военные базы на всей планете. Приложением пользуются 27 млн человек со всего мира.

Программа предлагает GPS-приложение для бегунов, велосипедистов, лыжников, альпинистов и других спортсменов, позволяющее им отслеживать свои перемещения, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

На интерактивной карте высвечиваются все районы, в которых занимаются пользователи сети. При детализации можно увидеть в том числе и дорожки, а также тропы, используемые бегунами и велосипедистами. Интерес к этому проявил австралийский студент Натан Разер, захотевший проверить, покажет ли карта занятия спортом американских солдат в Сирии.

Результат превзошел все ожидания и привлек внимание военных и экспертов из многих стран. Пользователи приложения стали обмениваться сообщениями: один обнаружил «маршруты пробежек на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Сомали», другой — «площадку размещения зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» в Йемене», а репортер из журнала «Нью-Йоркер» — «расположение оперативных баз американских спецназовцев в зоне Африканского Сахеля».

Представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас, к которому обратилась за комментариями газета, заявил лишь, что Пентагон «изучает возможные последствия использования этой карты», не став отвечать на вопрос, разработаны ли какие-либо правила, регламентирующие применение американскими военнослужащими GPS-приложений.


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