В Петербурге раскрыли аферу с недвижимостью почти на 8 млн

Полиция установила причастность жительницы Петербурга к мошенничеству с продажей квартир. На преступных схемах предполагаемая мошенница заработала 7,7 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 29 января, расследуя дело «черного риелтора», уже находящегося в СИЗО, правоохранительные органы узнали о дополнительных эпизодах преступной деятельности. По версии следствия, 56-летняя агент в течение 2016-2017-х годов по подложным документам совершила четыре сделки по продаже квартир. Предлагая свои услуги покупателям, она приняла деньги за жилплощадь и вручила клиентам подложные договоры купли-продажи. В документах фигурировали квартиры на улице Гаврской, 15; проспекте Энтузиастов, 40, корпус 1; Ленинском проспекте, 95, корпус 2, и улице Коллонтай, 21, корпус 1. Незаконная выручка составила 7,7 млн рублей. Убытки ни о чем не подозревавших горожан — столько же.

Нечестного риелтора задержали в июле 2017 года. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», обросшее теперь новыми эпизодами.