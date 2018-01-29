К НИИ скорой помощи подкинули раненого мужчину

Раненого мужчину привезли и выгрузили у здания НИИ скорой помощи в Петербурге. Сам пострадавший винит во всем гололед и арматуру.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 27 января машина, марку которой очевидцы не запомнили, подъехала к пандусу института скорой помощи. Выгрузив из салона 35-летнего уроженца Азербайджана, автомобиль уехал. Медики мужчину отправили в реанимацию: у него резаное ранение бедра, повреждены сосуды. Сам пациент, несмотря на тяжелое состояние, смог сообщить, что виной всему гололед. Мол, на Октябрьской набережной упал и зацепился за торчащую арматуру. Полиция в этой версии сомневается: на минувших выходных в городе была оттепель. Поэтому проверка продолжается.