Французская фигуристка пожаловалась на отсутствие допинг-проверок в России

Завершившая карьеру французская фигуристка Натали Пешала раскритиковала антидопинговую систему в России. Спортсменка заявила, что у нее ни разу не брали пробы на допинг.

«Антидопинговая система работает не одинаково для разных стран. Я тренировалась в России три года, и меня ни разу не проверяли на допинг. Меня проверяли везде, в какой стране я только ни была, но не в России. И это касается не только меня, но и моего партнера Фабьяна Бурзу и других известных фигуристов, которые бывали в России», — цитирует Пешала Lenta.ru со ссылкой на RMS Sport.

По мнению француженки, в России она постоянно сталкивалась с пропускными контрольными пунктами. «Просто так никуда не попадешь, но клянусь, меня ни разу в России не проверяли на допинг. Когда мы там тренировались, то знали, что допинг-офицеры к нам точно не придут», — отметила она.

23 января Международный олимпийский комитет отказал в приглашении на Олимпиаду 2018 года фигуристам Ивану Букину (танцы на льду) и Ксении Столбовой (парное катание), тем самым развалив пару Букина с Александрой Степановой и пару Столбовой с Федором Климовым. Для 24-летнего москвича Игры в Пхенчхане должны были стать первыми в карьере.

34-летняя Пешала завершила карьеру в 2014 году после Олимпиады в Сочи. Фигуристка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира.