Груженная морошкой машина потерялась по дороге в Петербург

Исчезновение почти тонны ягоды расследует полиция Выборгского района Петербурга. Дикоросы пропали по пути из Мурманской области в Северную столицу.

Как стало известно «Фонтанке» 29 января, в полицию с заявлением обратился гендиректор фирмы, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания. Бизнесмен попросил разыскать 37-летнего водителя, который еще 23 января должен был доставить из Кандалакши в город на Неве 950 кг морошки в брикетах. Товар был отгружен со склада в Мурманской области, экспедитор последний раз выходил на связь 24-го числа, заявляя, что он уже в Петербурге. Но груза с ягодой оптовик так и не дождался. Водитель трубку больше не берет.