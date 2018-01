В США самолёт приземлился на автомагистраль

Самолет совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес в США вечером 28 января. Об инциденте сообщил телеканал NBC Los Angeles.

У одномоторного самолета Beechcraft G33 возникли проблемы с двигателем на пути к местному аэропорту John Wayne в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника мск). Посадка на автомагистраль произошла в районе города Коста-Меса.

По данным пожарного управления города, пассажиры и пилот покинули воздушное судно. В результате инцидента никто не пострадал.

.@CaltransOC has issued a #SigAlert for the three far right lanes of the 55 Freeway in Costa Mesa after a small plane made an emergency landing on the freeway. https://t.co/ve8Vh5s0s7