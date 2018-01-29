Полиция Петербурга разбирается в любви школьницы с двумя взрослыми мужчинами

Сразу после новогодних праздников двое мужчин нанесли ночной визит девятикласснице, который закончился постельной сценой. Мама девочки о любви втроем заявила в полицию Невского района.

Как стало известно «Фонтанке», 28 января около часу дня 37-летняя петербурженка, работающая инженером на металлургическом заводе, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она рассказала, что двое молодых людей занимались сексом с её 15-летней дочерью. Любовь втроем случилась дома у девятиклассницы на Советском проспекте 10 января, около семи утра.

Одного из гостей школьницы полиция задержала, им оказался 20-летний безработный. По информации ГСУ СК РФ по городу, найден и второй любовник – 21-го года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».