Помогите начинающим спортсменам с инвалидностью отправиться на соревнования

Петербургской команде по академической гребле среди лиц с интеллектуальными нарушениями необходима помощь для участия в первом в карьере спортсменов чемпионате России, который состоится в феврале. Для оплаты проживания, питания и переезда команды и сопровождающего лица необходимо собрать 28 тысяч рублей.

С 12 по 14 февраля в Коломне пройдут соревнования по rowing indoor (гребля на специальных тренажерах, имитирующих заплыв на лодках) среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Петербургские гребцы выступят на чемпионате России впервые – это важный шаг на пути развития этого вида спорта в городе на Неве. Представлять Северную столицу будут призеры городских соревнований Толмачев Андрей, Коршун Василий, Тупало Иван и Кириченко Дмитрий.

«Парни очень давно готовились к этим соревнованиям. Несмотря на то, что для них это будет первый турнир такого уровня, думаю, что некоторые могут войти в пятерку лучших. Будем стараться», – поделился своими ожиданиями тренер спортсменов Алексей Зорин.

Только конкуренция и регулярное участие во всероссийских и международных турнирах позволяет спортсменам развиваться. Поэтому старший тренер петербургской сборной по rowing indoor Светлана Суворова обратилась в Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» с просьбой помочь собрать 28 000 рублей, чтобы оплатить проживание (5000 рублей), питание (3000 рублей) и ж/д переезд молодой команды и их тренера (20 000 рублей).

Важна любая поддержка. Сделать пожертвование можно на платформе Planeta.ru: https://planeta.ru/campaigns/grebly.

Справка:

Соревнования по rowing indoor, в отличие от состязаний по академической гребле, проходят не на воде, а в закрытых помещениях на специальных гребных тренажерах. Концепты имитируют заплыв на байдарках, но при этом спортсменам не мешают волны, ветер и другие природные факторы.