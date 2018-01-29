Помогите начинающим спортсменам с инвалидностью отправиться на соревнования
С 12 по 14 февраля в Коломне пройдут соревнования по rowing indoor (гребля на специальных тренажерах, имитирующих заплыв на лодках) среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Петербургские гребцы выступят на чемпионате России впервые – это важный шаг на пути развития этого вида спорта в городе на Неве. Представлять Северную столицу будут призеры городских соревнований Толмачев Андрей, Коршун Василий, Тупало Иван и Кириченко Дмитрий.
«Парни очень давно готовились к этим соревнованиям. Несмотря на то, что для них это будет первый турнир такого уровня, думаю, что некоторые могут войти в пятерку лучших. Будем стараться», – поделился своими ожиданиями тренер спортсменов Алексей Зорин.
Только конкуренция и регулярное участие во всероссийских и международных турнирах позволяет спортсменам развиваться. Поэтому старший тренер петербургской сборной по rowing indoor Светлана Суворова обратилась в Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» с просьбой помочь собрать 28 000 рублей, чтобы оплатить проживание (5000 рублей), питание (3000 рублей) и ж/д переезд молодой команды и их тренера (20 000 рублей).
Важна любая поддержка. Сделать пожертвование можно на платформе Planeta.ru: https://planeta.ru/campaigns/grebly.
Справка:
Соревнования по rowing indoor, в отличие от состязаний по академической гребле, проходят не на воде, а в закрытых помещениях на специальных гребных тренажерах. Концепты имитируют заплыв на байдарках, но при этом спортсменам не мешают волны, ветер и другие природные факторы.