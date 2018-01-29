В Московском районе полицейские дошли до питбулей, «Яндекс-кошелька» и нарколаборатории

Оперативники уголовного розыска Московского района Петербурга бесконтактно закупили наркотики при помощи ранее задержанного за приобретение психотропных веществ. После чего все-таки нашли подозреваемого, а у него карту «Яндекс.Деньги». Также сотрудники зашли в его квартиру, где встретили семью питбулей, а из гаража вынесли лабораторию. «Фонтанка» узнала, что все ингредиенты петербуржец покупал в открытом доступе, а рентабельность достигала десятикратного размера.

По информации нашего издания, к вечеру 28 января Следственное управление УМВД по Московскому району задержало на двое суток 43-летнего петербуржца Дмитрия Морухова. Ему вменяется сбыт и изготовление наркотиков психотропного воздействия. За несколько часов до этого он был остановлен оперативниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков районного уголовного розыска после того, как они провели проверочную закупку.

Причем подозреваемый получил сумму через сервис «Яндекс.Деньги», а участник эксперимента забрал 130 граммов наркотика самостоятельно в указанном месте. После чего полицейские пришли к сбытчику. При задержании у него нашли еще около 100 граммов и саму карту «Яндекс.Деньги». В квартире мужчины на улице Орджоникидзе кроме 30 граммов наркотиков полицейские еще поборолись с двумя бойцовскими питбулями. Главный же обыск прошел в его гараже на улице Солдата Корзуна, 10, где была обнаружена нарколаборатория.

По данным «Фонтанки», в материалах уголовного дела указано, что все ингредиенты подозреваемый покупал в сети петербургских магазинов, специализирующихся на продаже химреактивов, а для производства двухсот граммов наркотиков он тратил 10 тысяч рублей. Если учесть, что такой наркотик на улице стоит не дешевле 500 рублей, то и минимальная рентабельность этой лаборатории десятикратна.

Как стало известно «Фонтанке», изготовлению его научил товарищ, который уже несколько лет отбывает наказание за аналогичный сбыт.