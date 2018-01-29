Россиян предупредили о вирусе Зика в Турции

В причерноморских провинциях на северо-востоке Турции отмечено появление переносчиков лихорадки Зика. Об этом 29 января предупреждает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор).

Переносчики заболевания (комары) выявлены в провинциях Артвин, Ризе и Трабзон​. В октябре 2017 года было выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы, пишет РБК. Прогнозируется распространение переносчиков вируса в центральные районы страны.

Турецкие власти предпринимают меры по сдерживанию распространения переносчиков заболевания. Однако Роспотребнадзор просит учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок в Турцию.

Вирус Зика был открыт в 1947 году в Уганде. Его клинические симптомы совпадают с корью, краснухой: жар, сыпь, головная и суставная боль. Вирус выявляется на основании лабораторных тестов. Он особенно опасен для беременных женщин, так как может вызвать у плода микроцефалию и синдром Гийена-Барре. Зафиксирована передача вируса половым путем. В ряде стран Южной Америки из-за эпидемии вируса Зика было введено чрезвычайное положение.

Вакцины от вируса Зика не существует.