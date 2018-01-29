В Петербурге тушат корпус Космической академии Можайского

В здании Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге произошел пожар утром 29 января. Огонь тушили по повышенному номеру сложности.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, сообщение о возгорании в доме 18 по улице Красного Курсанта поступило в 07.15 утра. Пламя охватило сто квадратных метров помещения бухгалтерии в одноэтажном учебном корпусе. Через 15 минут пожару присвоили повышенный ранг сложности №1БИС.

В 08:06 пожар был локализован и ранг понизили до №1.

В МЧС добавили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали. На месте работают пять пожарных расчетов.