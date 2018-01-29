Телефонные террористы выгнали на улицу 17 500 петербуржцев

Под «прицел» телефонных террористов в Петербурге попали гостиницы, фитнес-клубы, музеи, кинотеатры и торговые центры. За сутки в городе эвакуировали более 17 тысяч человек.

Как стало известно «Фонтанке», 28 января с 16:38 до 18:09 анонимные звонки о заложенной бомбе поступили на 24 объекта, среди них 12 торговых центров, 5 гостиниц, 4-фитнес-клуба, а также музей и 2 кинотеатра. Эвакуацию провели в 14 зданиях, на улице оказались 17519 человек.

Для звонков террористы использовали номер, обслуживаемый калифорнийским оператором и зарегистрированный на 71-летнего местного жителя Эйлина Тайлера. Впрочем, американец вряд ли имеет отношение к минированиям — скорее всего, он стал жертвой IP-телефонии, которую, предположительно, используют анонимы. Второй номер, с которого они звонили, имеет телефонный код «565», ни к одному штату США не относящийся. Подражатели харьковской Dillinger team, терроризировавшей город в 2015 году, требуют от собственников ТРК по миллиону рублей в биткоиновом эквиваленте, обещая удвоить сумму при невыполнении требований. Штрафные санкции предрекают также за обращение в полицию, что, собственно, уже случилось. Американские номера, напомним, фигурировали и осенью 2017 года в своеобразном всероссийском марафоне телефонных террористов, которые уведомляли о бомбах в магазинах, школах, кинотеатрах, вокзалах.