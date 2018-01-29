США начнут вводить санкции за сделки с российским оборонным сектором

США могут начать вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора. Ограничительные меры могут вступить в силу уже с 29 января. Это следует из закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), подписанного президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, и разъяснений Госдепартамента США, опубликованных в конце октября.

Как пишет РБК, теоретически уже с понедельника правительство США может наложить первые санкции на компании, которые после 2 августа вели бизнес с кем-либо из списка, составленного Госдепом. В этот перечень входят 39 российских оборонных предприятий и разведывательных структур. Почти половину позиций в списке занимают «Ростех» и его «дочки», в том числе «Рособоронэкспорт» — государственный монополист по экспорту и импорту вооружений. В списке также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба.

В зоне риска находятся не только иностранные, но и российские компании, которые сотрудничают с оборонным сектором, — они точно так же могут быть наказаны за «существенные» операции с организациями из списка Госдепа. Именно поэтому крупнейший частный российский Альфа-банк в начале января объявил, что прекратил обслуживание отечественных оборонных предприятий.

Конгресс наделил обязанностями по введению этих санкций президента США, но Дональд Трамп делегировал соответствующие полномочия Госдепартаменту, который должен советоваться в этом вопросе с Министерством финансов. Госдеп говорил в октябре, что «внимательно посмотрит на транзакции по всему миру, которые могут подпасть под сферу действия санкций», но не обозначал, стоит ли ждать первых ограничительных мер уже в конце января.

Если какая-либо компания совершила «существенную транзакцию» с российским предприятием из списка, на нее могут быть наложены одновременно не менее пяти из 12 возможных санкций, которые включают ограничение на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США и т.д. Менеджерам или контролирующим акционерам компании может быть закрыт въезд в Соединенные Штаты.

В 2017 году экспорт вооружений из России составил более 14 млрд долларов. Крупнейшими покупателями российского оружия являются Индия, Китай, Алжир, Вьетнам, Ирак, Египет (данные IHS Jane’s за 2016 год).