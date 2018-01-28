Торговые центры Петербурга «минируют» с номера Калифорнии

Телефонные террористы используют для звонков о заминировани торгово-развлекательных центров и кинотеатров Петербурга номер, обслуживаемый калифорнийским оператором и зарегистрированный на пожилого американца из Сан-Диего.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 28 января, предварительные оперативно-разыскные мероприятия после эвакуации десятков тысяч петербуржцев привели полицию Петербурга к двухэтажному белому особняку на Эскобар Драйв (Escobar Drive) в малоэтажном квартале американского города Сан-Диего. Звонки, в ходе которых мужской голос русским языком сообщал «В вашем магазине заложена бомба», осуществлялись с номера +1 (858) 565...69, обслуживаемого оператором Pacific bell telephone company. Номер длительное время принадлежит 71-летнему калифорнийцу Эйлину Тайлеру (Eileen Tyler).

Скорее всего, господин Тайлер не имеет отношения к минированиям и не предоставлял свой номер в пользование третьим лицам, а стал жертвой IP-телефонии, которую предположительно используют минеры. Второй номер, с которого они якобы звонили, тоже начинается с префиса «+1», но имеет телефонный код «565», ни к одному штату США отношения не имеющий.

Волна эвакуаций 28 января коснулась восьми ТРК, кинотеатров, музея Ахматовой. Подражатели харьковской Dillinger team требуют от собственников ТРК по миллиону рублей в биткоиновом эквиваленте, при невыполнении требований к 2 февраля сумма удвоится. Штрафные санкции обещаны также за обращение в полицию, что, собственно, уже случилось. Американские номера фигурировали осенью 2017 года во всероссийском марафоне телефонных террористов, которые уведомляли о бомбах в магазинах, школах, кинотеатрах, вокзалах.