Координатора московского штаба Навального выпустили из ОВД

Сотрудника московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина отпустили из столичного ОВД, обязав 29 января явиться в Перовский суд. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева.

В протоколе, который составили на Ляскина после задержания, говорится, что 25 января он разместил в открытом доступе в твиттере ссылку на видеоролик Навального с подписью: «Посмотрите это отличное видео. Нас больше, и мы лучше. Давайте просто больше встречаться и общаться». В протоколе подчеркивается, что Ляскин «активно призывает участвовать в несогласованной акции „Забастовка избирателей«».

Ему вменяют повторное административное нарушение — организацию массового мероприятия с нарушением порядка (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Ляскина задержали 28 января, когда тот ехал в маршрутке в центр Москвы на несогласованную «Забастовку избирателей».

В Петербурге, по официальным данным ГУМВД, нет задержанных. По информации правозащитников, в отделы полиции доставили около 20 человек, но их отпустили после разъяснительных бесед.