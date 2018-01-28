Последний сеанс в эвакуированных кинотеатрах прошёл по расписанию

Здание кинотеатров на Караванной улице, 12, проверили на наличие взрывчатых веществ вечером 28 января. Специалисты не обнаружили опасных предметов, а петербуржцы успели на вечернее кино.

Как сообщили «Фонтанке» в кинотеатре «Родина», сеанс, назначенный на 21:00, начался по расписанию. Заведение работает в штатном режиме.

Волна эвакуаций накрыла Петербург после пяти вечера 28 января.Покупателей выгнали на улицу из 11 гипермаркетов, показы кинолент вынужденно завершили в Доме кино и в кинотеатре «Родина», экскурсии прекратили в Доме-музее Ахматовой. К 20:00 восемь торговых центров возобновили работу, посетителям разрешили вернуться и в Дом-музей Ахматовой.