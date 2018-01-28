Манчини: В десяти оставшихся матчах чемпионата «Зенит» забьет тридцать голов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини 28 января прокомментировал высокую результативность команды на сборах в Дубае. Три контрольных матча закончились с общим счетом 14:2 в пользу петербургской команды.

«Я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки. Далер Кузяев на правом фланге обороны — это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно, когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление», – цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, завтрашний день станет последним для «Зенита» на сборах в Дубае. Со 2 по 13 февраля сине-бело-голубые отправятся на второй сбор в Турцию. Там 4 февраля они встретятся со «Слованом» (Словакия), 7 февраля – с «Црвеной Звездой» (Сербия), 10 февраля — с «Марибором» (Словения).

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (Шотландия) 15 февраля в Глазго. Напомним, в чемпионате России «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.