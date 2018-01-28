«Зенит» разгромил на сборах чемпиона Китая

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился третий контрольный матч в рамках зимних сборов против «Гуанчжоу Эвергранд» 28 января. Петербургская команда выиграла действующего чемпиона Китая со счетом 4:1.

«Зенит» вышел на игру в следующем стартовом составе: Андрей Лунёв, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

По ходу матча на замены выходили: Юрий Лодыгин (вместо Лунева), Игорь Смольников (вместо Ерохина), Денис Терентьев (вместо Жиркова), Дмитрий Плетнев (вместо Дриусси), Дмитрий Полоз (вместо Кокорина), Андрей Панюков (вместо Заболотного), Дмитрий Богаев (вместо Ригони), Никита Каккоев (вместо Мамманы), Илья Скроботов (вместо Мевли), Кирилл Капленко (вместо Краневиттера).

Голы забили: Дриусси (28 минута), Кокорин (30), Заболотный (57) и Терентьев (84).

Отметим, что это третья победа «Зенита» в трех матчах сборов в Дубае. В предыдущих встречах петербуржцы победили «Копенгаген» (5:0) и «Славию» (5:1). Следующим соперником, 4 февраля, станет «Слован».