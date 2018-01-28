Полиция: В Петербурге акция сторонников Навального прошла мирно и собрала 1,5 тысячи человек

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области насчитали 1,5 тысячи человек на акции сторонников Алексея Навального. Как сообщили 28 января корреспонденту "Фонтанки" в пресс-службе ведомства, задержанных на несанкционированном митинге не было.

Ранее центральный аппарат МВД, отмечал, что забастовка избирателей прошла в 46 регионах, собрав 4500 человек, в том числе – в Москве (1 тысяча человек), Новосибирске (600 человек), Нижнем Новгороде (550 человек), Иркутске (200 человек) и Кемерово (150 человек). Согласно официальным данным, в Северной столице протестующих было больше, чем в других городах России, – 1,5 тысячи человек.

По данным пресс-службы регионального МВД, задержанных на акции не было. По информации правозащитников "Открытой России" и группы помощи задержанным, в отделах полиции оказалось порядка 20 человек, в том числе глава штаба Навального в Петербурге Денис Михалов. На данный момент почти все отпущены после беседы с сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом. Один из активистов сообщил о составлении в отношении него протокола о мелком хулиганстве. Волонтер штаба Навального Александр Кирпичев получил протокол по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).