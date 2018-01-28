Посетителям разрешили вернуться в Музей Анны Ахматовой
Кинологи завершили осмотр Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Петербурге, не обнаружив взрывчатых веществ.
«Вечер режиссера-документалиста Елены Якович, приуроченный ко дню памяти Иосифа Бродского, продолжился – около сотни поклонников поэта дождались окончания проверки здания», – сообщил «Фонтанке» главный редактор проекта Brodsky.online Павел Котляр.
Напомним, Музей Анны Ахматовой оказался в списке «заминированных» вечером 28 января, наряду с десятком торговых центров и двумя кинотеатрами.