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28.01.2018 20:14

Посетителям разрешили вернуться в Музей Анны Ахматовой

Кинологи завершили осмотр Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Петербурге, не обнаружив взрывчатых веществ.

Посетителям разрешили вернуться в Музей Анны Ахматовой

«Вечер режиссера-документалиста Елены Якович, приуроченный ко дню памяти Иосифа Бродского, продолжился – около сотни поклонников поэта дождались окончания проверки здания», – сообщил «Фонтанке» главный редактор проекта Brodsky.online Павел Котляр.

Напомним, Музей Анны Ахматовой оказался в списке «заминированных» вечером 28 января, наряду с десятком торговых центров и двумя кинотеатрами.

 

 


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