Восемь эвакуированных гипермаркетов вернули посетителям

Возобновили работу после проверки безопасности восемь из одиннадцати эвакуированных вечером 28 января торговых центров Петербурга.

По информации очевидцев, посетителей снова пускают в торговые залы «Мега Дыбенко», «Охта Молла», «Рио», ТРК «Радуга», ТЦ «Июнь», «Европолиса» и «Сити Молла».

Ещё ждут сотрудников полиции со служебной собакой в «Континенте» и «Экополисе». Продолжается проверка безопасности и в Доме кино.

При этом около семи вечера шопинг закончился в торговом центре на набережной Карповки, 5, посетителей попросили покинуть здание.

Волна эвакуации накрыла Петербург после пяти вечера 28 января. Покупателей выгнали на улицу из 11 гипермаркетов, показы кинолент вынужденно завершили в Доме кино и в кинотеатре «Родина», экскурсии прекратили в Доме-музее Ахматовой.