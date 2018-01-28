В Петербурге задержали десять "забастовщиков"

Десять человек задержала полиция на акции «Забастовка избирателей» в Петербурге 28 января. По данным правозащитной организации «Открытая Россия», восемь из них отпущены. Статус ещё 20 активистов пока не установлен.

В Северной столице протестующие встретились на площади Пролетарской Диктатуры, затем они проследовали маршем по Тверской улице в сторону Таврического сада, прошли по Невскому проспекту и разделились — часть заняла на Дворцовую площадь, часть – Марсово поле. Сейчас ещё остаётся группа протестующих у ТРЦ «Галерея».

Всего в «Забастовке избирателей» в Петербурге приняли участие около двух тысяч человек.

В Москве акция, по скромным подсчётам полиции, собрала в два раза меньше оппозиционеров. Обошлось без массовых задержаний. По традиции в отдел полиции попал организатор протеста Алексей Навальный.

К 17:00 было известно о 243 задержанных в российских городах.

Как сообщает центральный аппарат МВД, забастовка прошла в 46 регионах, собрав 4500 человек. Самые массовые акции зафиксированы в Новосибирске (600 человек) и в Нижнем Новгороде (550 человек), далее следуют Красноярск, Томск, Владивосток, Иркутск (200 человек) и Барнаул, Хабаровск, Кемерово (150 человек).

«Грубых нарушений правопорядка не допущено», — отметили в полиции.