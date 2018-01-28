Вслед за ТРК эвакуировали и Музей Ахматовой в Фонтанном Доме

К торговым центрам и кинотеатрам, эвакуированным в Петербурге вечером 28 января, присоединился Музей Анны Ахматовой.

«В эти минуты идёт эвакуация из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме из-за анонимных звонков о минировании здания, поступивших на пульты ФСБ и музея. В 18:00 здесь должен был состояться творческий вечер Елены Якович, автора фильма «Бродский в Венеции», – сообщил главный редактор проекта Brodsky.online Павел Котляр.

Напомним, ранее стало известно о том, что на улицы вывели посетителей 9 ТРК в разных районах Северной столицы, а также зрителей Дома кино и кинотеатра «Родина».