Десять километров за Навального

Сторонники Навального 3 часа 30 минут толпами ходили по Петербургу, хаотично перекрывая улицы. Полицейские дали забастовщикам погулять, ограничившись единичными задержаниями.

МВД РФ заявило о 4,5 тысячах граждан, вышедших на объявленную Алексеем Навальным забастовку избирателей по всей России. Адекватность этих цифр вызывает вопросы – в два раза меньше активисты и журналисты насчитали бастующих в одном только Петербурге. За день под надзором полицейских они прошли больше 10 км по центру Северной столицы, призывая прохожих присоединиться к бойкоту выборов.

Сценарий акций сторонников Алексея Навального каждый раз непредсказуем. Во-первых, сложно предугадать поведение толпы, которую ведут спонтанные лидеры или же направляют сотрудники штаба через сообщения в соцсетях. Во-вторых, непредсказуема реакция полиции на происходящее. Тем не менее, каждый раз митинги навальнистов начинаются с того, что место их проведения окружает уборочная техника и автозаки.

В этот раз полиция на всякий случай перекрыла еще и сад напротив Смольного. «Туда сегодня нельзя», – говорили правоохранители, не объясняя никаких причин. Проход к городской администрации ближе к 14 часам перегородили красно-белой аварийной ленточкой. Но собиравшиеся на аллее у не так давно вернувшей название Лафонской улицы активисты туда и не стремились. Протестующие разворачивали плакаты, фотографировались с мужчиной, пришедшим на «сходку» с котом, обсуждали перспективы. Молодой человек с плакатом «Время идет, а Путин остается» знакомился с девушкой, устроившейся по соседству с ватманом «Отняли выборы, но не мнение». «Меня зовут Валерия, как думаешь, если мне нет 16, меня могут задержать?» – «Не знаю, но мне тоже нет 16-ти, наверное не могут», – рассуждали молодые люди. К одному из протестующих через толпу пробрались двое полицейских, проверив документы, они предупредили: «Учтите, что здесь нет митингов и не планируется».

Когда на аллее посреди площади Пролетарской диктатуры скопилось порядка полутора тысяч человек, в толпу ворвались волонтеры штаба Навального с мегафонами. Окруженные митингующими с красно-белыми полосками с надписью «забастовка» они заявили в громкоговорители, что их лишили выборов, а уровень жизни большинства населения хуже, чем у собак Шувалова. Минут десять поскандировав все, что думают про кандидатов, выборы, Навального и действующего президента, бастующие заскучали. Тогда кто-то крикнул: «Идем на Тверскую», и к тому моменту уже почти две тысячи человек двинулись по тротуарам и проезжей части в сторону Таврического сада.

За три акции сторонников Навального полицейские, похоже, успели найти подход к тому, как надо работать с оппозиционной толпой, или толпа в этот раз была поменьше. Тверская улица, куда устремились протестующие, оказалась перекрыта уборочной техникой, активисты обходили ее и шли дальше. Когда барьер преодолела основная масса, с другой стороны Тверской проезжую часть перегородили автозаки и живая цепь полицейских. Таким образом навальнисты оказались окружены с двух сторон. Посередине почему-то осталась стоять полицейская машина. Оппозиционеры выстроились вокруг нее, весело скандируя «Полиция с народом». Сидевшему внутри автомобиля сотруднику МВД было не до веселья, он судорожно кому-то звонил. Через пять минут к нему на помощь пришли сотрудники патрульно-постовой службы, растолкав активистов, они дали полицейскому уехать.

Из окон соседнего дома, тем временем, вывесили флаг движения «Весна», в другом окне появилась желтая надувная утка – героиня прошлых акций сторонников Навального. Сидя на подоконниках верхних этажей молодые люди дирижировали толпой и лозунгами.

Подождав полчаса, пока сторонники Навального вдоволь накричатся, полицейские ринулись задерживать самых активных, но, вытащив из толпы несколько человек, на этом остановились. Вновь бросились ловить нарушителей, только когда из арки соседнего дома в полицейские машины полетели камни. Но хулиганы успели сбежать, и стражи порядка вернулись к автозакам ни с чем.

Остудив толпу, полиция открыла проход по Тверской обратно к площади Пролетарской диктатуры. Под бой барабанов примерно тысяча активистов начала марш от Тверской к Шпалерной улице, затем – до Литейного проспекта. Еще столько же шли параллельно по Кирочной улице. Несколько групп поменьше шествовали по соседним улицам. В телеграм-каналах попеременно сообщали «Идем к зданию ФСБ», «Идем к Невскому», «Идем к Дворцовой», «На Марсово!», «Все идут к Восстания» или «Малая Садовая заблокирована», «Дворцовая перекрыта», «На Литейном четыре автозака». Так протестующие бродили по городу, перекрывая узкие улицы. Широкие проспекты на всякий случай перегораживали сами полицейские автозаками или уборочной техникой. Патрульные машины следовали за оппозиционерами, полицейские напоминали им о необходимости соблюдать ПДД.

Видео: Константин Селин/"Фонтанка.ру"

На подходе к Литейному проспекту на переходе Шпалерной улицы заскучавшие оппозиционеры решили понервировать стражей порядка: около 30 человек, не останавливаясь, начали переходить улицу с одной стороны на другую по пешеходному переходу. Клаксоны автозаков протяжно завыли в ответ. Терпения полиции хватило на пять минут, затем гулявших по проезжей части граждан все-таки заставили подвинуться.

Рядом с улицей Пестеля у череды автозаков девушка с зелеными волосами надрывно закричала, увидев ППСников в касках: «Держитесь вместе, не дайте нас разделить». Ее голос сорвался на последнем слове. Вышедший из соседней машины полицейский сочувственно покачал головой: «Ну зачем же так громко кричать, не бережете вы свои связки».

Навстречу идущим то и дело попадались прохожие, не согласные с взглядами навальнистов. «Вы все проплаченные», – закричал мужчина вслед толпе на Невском. Активисты ответили ему насмешкой. Гуляющие по Марсовому поле старушки недоумевали: «Да как же вы живы, если Путин вор?».

Финальной точкой ходячей забастовки была обозначена площадь Восстания. Туда спустя три часа гуляний дошли около 500 протестующих. После десятикилометровой прогулки у активистов еще остался запал, и они продолжали скандировать все те же лозунги. Полицейские, скучая, обсуждали молодых людей. Обратив внимание на розоволосую активистку в венке, двое стражей порядка принялись обсуждать, взяли бы они ее замуж или нет. «Красивая, но ведь на митинги будет бегать, а не борщи варить», – сошлись полицейские во мнении.

В районе 18 часов акцию объявили завершенной. Примерно в это же время из ТЦ «Галерея», откуда разбредались активисты в сторону отделов полиции, выскользнула в светлой шубке глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Кинув взгляд на оппозиционеров, она растворилась в толпе, не отозвавшись на приветствия журналистов.

Подводя итог, в региональном МВД заявили, что несанкционированный митинг в Петербурге все-таки был, и на него пришло 1,5 тысячи человек, что составляет 0,025 процентов от жителей всего Петербурга. А вот задержаний на мирной акции не было. Одновременно из отделов полиции выпустили порядка 20 человек – почти всех без протоколов.

Ксения Клочкова, Татьяна Ципуштанова «Фонтанка.ру»