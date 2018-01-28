Эвакуация лишила петербуржцев вечернего кино

Киносеансы прервали в Доме кино и в «Родине» вечером 28 января в Петербурге из-за сообщения о заминировании.

По сообщениям очевидцев, около половины шестого в здании на Караванной, 12, где располагаются кинотеатр «Родина» и Дом кино, объявили об эвакуации. Показ картин остановили, зрителей выпустили через служебный вход. Главные двери заблокировали. По словам очевидцев, эвакуацию начали из-за звонка о заложенной бомбе.

Информацию о том, что в здании работает полиция, «Фонтанке» подтвердили в Доме кино.

К 17:45 стало известно о девяти гипермаркетах Петербурга, прервавших работу из-за эвакуации. Последними отправили на улицу своих посетителей ТРК «Континент» на проспекте Стачек, 17, и «Великан парк» в Александровском парке, 4.