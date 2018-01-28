Число эвакуированных гипермаркетов в Петербурге выросло до семи

В течение 20 минут в семи крупных гипермаркетах Петербурга прозвучало сообщение об эвакуации.

По информации очевидцев из социальных сетей, к «Меге Дыбенко», «Охта Моллу» и «Рио» вечером 28 января добавились ещё ТРК «Радуга» (проспект Космонавтов, 14), ТЦ «Июнь» (Индустриальный проспект, 24, литер А), «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А) и «Сити Молл» (Коломяжский проспект, 17, корпус 1). О причинах эвакуации не сообщается. Посетители жалуются на образовавшиеся пробки на парковках торговых центров.