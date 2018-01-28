«Мегу Дыбенко», «Охта Молл» и «Рио» эвакуируют в Петербурге

Посетителей трёх крупных гипермаркетов попросили на выход вечером 28 января.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, первое сообщение об эвакуации прозвучало около пяти вечера в торговых залах «Охта Молла» на Якорной улице, 5а. В течение 10 минут посетителей ещё двух торговых центров Петербурга попросили оставить покупки и выйти на улицу. Сейчас эвакуация продолжается в «Меге Дыбенко» и в «Рио» на улице Фучика, 2.

К торговым центрам вызвали оперативные службы.

Напомним, накануне «Фонтанке» стало известно о вымогательстве у владельцев торговых центров Петербурга. Представители по меньшей мере четырех бизнес-структур получили угрозы о «телефонном терроре», если предприниматели не заплатят по миллиону рублей. В случае если владельцы ТРК будут игнорировать требования, злоумышленники пообещали удвоить ставки.