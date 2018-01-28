МОК не пригласил на Игры 22 российских тренера

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпиаду в Пхёнчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами.

Об этом 28 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник ТАСС.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов»,— рассказал он.

Ранее МОК официально зарегистрировал российских спортсменов, которые примут участие в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. В список вошли 169 атлетов, имена которых были опубликованы на сайте Олимпийского комитета России.

Также МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации во время Игр, согласно которым от них требуется уважать решение исполнительного совета МОК. Олимпийские спортсмены из России также обязаны подписать специальный документ: они не должны использовать национальную символику на форме и в социальных сетях, отказаться от параллельных церемоний награждения, в ходе которых не будет подчеркнут их нейтральный статус.