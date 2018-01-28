Полиция ждет участников протеста на Дворцовой и Марсовом
Участники «Забастовки избирателей» продолжают прогулку по Петербургу днем 28 января. Как передают корреспонденты «Фонтанки», протестующие, похоже, не определились, куда им дальше идти – пройдя по Невскому проспекту, часть пошла на Дворцовую площадь, часть – на Марсово поле.
На Марсовом поле сейчас много полиции, а «забастовщиков» – наоборот. Примерно та же самая ситуация на Дворцовой: туда заводят внутренние войска, при этом на главной площади города – лишь несколько десятков борцов за свободные и честные выборы.
Справка:
28 января в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы.
На площади Пролетарской Диктатуры, куда пришли оппозиционеры Северной столицы, их встретила уборочная техника. Поэтому участники акции (не менее 2000 человек) пошли маршем по Тверской улице в сторону Таврического сада. По пути наиболее активных участников задержали, но остальные, несмотря на призывы полиции разойтись, продолжили шествие.