Литейный перекрыт из-за марша сторонников Навального
В Петербурге продолжается марш участников «Забастовки избирателей». Как сообщает корреспондент «Фонтанки», толпа разделилась на три группы и идет разными маршрутами к Невскому проспекту.
Самая большая часть (около 1500 человек) сейчас движется по Литейному проспекту. В связи с этим проспект перекрыт для транспорта от Литейного моста до Чайковского – там копится пробка. Примечательно, что для перекрытия проезжей части использовали не только транспорт полицейских, но и уборочную технику.
Еще один кордон – на улице Пестеля. Там движется колонна численностью 500-800 человек.
Справка:
28 января в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы.
На площади Пролетарской Диктатуры, куда пришли оппозиционеры Северной столицы, их встретила уборочная техника. Поэтому участники акции (не менее 2000 человек) пошли маршем по Тверской улице в сторону Таврического сада. По пути наиболее активных участников задержали, но остальные, несмотря на призывы полиции разойтись, продолжили шествие.