Литейный перекрыт из-за марша сторонников Навального

В Петербурге продолжается марш участников «Забастовки избирателей». Как сообщает корреспондент «Фонтанки», толпа разделилась на три группы и идет разными маршрутами к Невскому проспекту.

Самая большая часть (около 1500 человек) сейчас движется по Литейному проспекту. В связи с этим проспект перекрыт для транспорта от Литейного моста до Чайковского – там копится пробка. Примечательно, что для перекрытия проезжей части использовали не только транспорт полицейских, но и уборочную технику.

Еще один кордон – на улице Пестеля. Там движется колонна численностью 500-800 человек.