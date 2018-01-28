В российских городах задержали 180 участников «Забастовки избирателей»

Массово участников акции «Забастовка избирателей» в полицию не отправляют. В Москве и Петербурге протест 28 января проходит относительно спокойно. Самые крупные задержания пока в регионах.

Как сообщает «ОВД-Инфо», более 180 человек задержано в российских городах во время акции «Забастовка избирателей». На 15:00 известно о задержаниях в Уфе и Мурманске (по 40 человек в каждом городе). 15 протестующих, в том числе оппозиционер и вдохновитель забастовки Алексей Навальный (ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ – нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), отправлены в отдел полиции в Москве. 15 человек задержаны в Кемерово, десять — в Томске, семь — в Петербурге.

В Москве протестующие добрались до Пушкинской площади. По словам очевидцев, повышенного внимания со стороны стражей правопорядка к ним нет.

По Петербурге во время марша по Тверской полиция огородила с двух сторон часть улицы автозаками, и спустя 10 минут внутри оцепления задержала несколько человек.