Кришито уехал со сбора «Зенита» в Италию

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито покинул сборы команды в Дубае.

Как сообщает 28 января «Матч ТВ», футболист отправился в Италию на лечение.

Ранее появилась информация, что Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом». Позже агент игрока опроверг это сообщение.

Напомним, Кришито выступает за сине-бело-голубых с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах всех клубных турниров, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.