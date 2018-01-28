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28.01.2018 15:00

«Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбы и Новосельцева в «Арсенале»

Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» – нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев – близки к переходу в тульский «Арсенал».

Как сообщает «Чемпионат.com» 28 января, оба перейдут на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Отмечается, что половину зарплаты футболистам продолжит оплачивать петербургский клуб. Ранее сообщалось, что Дзюба и Новосельцев при переходе в «Арсенал» согласились на двукратное понижение окладов.

Напомним, накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин, комментируя слухи о переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в местный «Арсенал», заявил, что дыма без огня не бывает.

 

 


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