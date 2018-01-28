Навального задержали в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный задержан во время несогласованной акции «Забастовка избирателей» в столице.

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018



Днём 28 января протестующие собрались на Триумфальной площади и отправились по Тверской улице к центру. Во время марша к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак.

По данным «ОВД-Инфо» на 14:00, в Москве восемь задержанных.

В Петербурге участники протеста Навального пошли с площади Пролетарской Диктатуры по Тверской улице. Корреспондент "Фонтанки" сообщает о том, что сейчас начались массовые задержания.