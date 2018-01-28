Навального задержали в Москве
Оппозиционер Алексей Навальный задержан во время несогласованной акции «Забастовка избирателей» в столице.
Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm— Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018
Днём 28 января протестующие собрались на Триумфальной площади и отправились по Тверской улице к центру. Во время марша к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак.
По данным «ОВД-Инфо» на 14:00, в Москве восемь задержанных.
В Петербурге участники протеста Навального пошли с площади Пролетарской Диктатуры по Тверской улице. Корреспондент "Фонтанки" сообщает о том, что сейчас начались массовые задержания.
Справка:
28 января в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. В Северной столице накануне у сторонников Навального изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей». Также в течение последних суток в телеграм-чаты с оппозиционным настроем вступили представители полицейского Центра «Э». Они сделали по группам рассылку о незаконности акции протеста. До начала акции в Петербурге задержали 2 активистов - у штаба Навального на Вознесенском проспекте. На площади Пролетарской Диктатуры, куда пришли оппозиционеры, их встретила уборочная техника.