В Петербурге начали задерживать участников протестной акции
Как передает корреспондент «Фонтанки», во время марша по Тверской полиция огородила с двух сторон часть улицы автозаками, и спустя 10 минут внутри оцепления начались задержания. Сотрудники полиции выхватывают из толпы наиболее активных участников, скандирующих лозунги. Также представители правоохранительных органов в мегафон просят всех разойтись, так как акция не согласована.
К этому моменту задержано около десятка человек.
При этом часть оппозиционеров успела дойти до Таврического сада.
Справка:
Всероссийская протестная акция "Забастовка избирателей" проводится в сотне городов страны. В Москве и Петербурге она не была разрешена властями.