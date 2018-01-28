В Петербурге начали задерживать участников протестной акции

В Петербурге на акции протеста Алексея Навального днем 28 января начались задержания.

Как передает корреспондент «Фонтанки», во время марша по Тверской полиция огородила с двух сторон часть улицы автозаками, и спустя 10 минут внутри оцепления начались задержания. Сотрудники полиции выхватывают из толпы наиболее активных участников, скандирующих лозунги. Также представители правоохранительных органов в мегафон просят всех разойтись, так как акция не согласована.

К этому моменту задержано около десятка человек.

При этом часть оппозиционеров успела дойти до Таврического сада.