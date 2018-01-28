СМИ: В сотне российских городов задержано около 90 участников акции «Забастовка избирателей»
В сотне российских городов, где сторонники Алексея Навального проводят 28 января акции протеста «Забастовка избирателей», уже задержаны почти 90 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. Но, по данным "Медузы", больше всего задержанных — 28 человек — зафиксировано в Уфе. Еще 15 человек задержаны в Кемерово, 10 — в Томске. В Москве и Санкт-Петербурге акции начались, там уже есть задержанные.
Организатор акции Алексей Навальный пока не принял в ней участия. Где он находится, неизвестно.
В Кирове полиция проводит эвакуацию в сквере, в котором должна была пройти акция «Забастовка избирателей». Об этом сообщает МБХ. Правоохранители нашли у одного из участников акции баллон с гелием для надувания воздушных шаров и объявили его опасным для жизни.
Справка:
25 декабря ЦИК отказала оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах в 2018 году из-за непогашенной судимости. После этого политик призвал бойкотировать выборы президента в 2018 году и анонсировал всероссийскую акцию протеста — «Забастовка избирателей». Власти предупреждают о незаконном характере акции. Соответствующие сообщения рассылаются через мессенджеры и социальные сети. В Северной столице накануне у сторонников Навального изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей». Более чем за час до акции у штаба Навального на Вознесенском проспекте задержали двоих активистов. А на площади Пролетарской Диктатуры, куда пришли оппозиционеры, их встретила уборочная техника.