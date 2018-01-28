СМИ: В сотне российских городов задержано около 90 участников акции «Забастовка избирателей»

В сотне российских городов, где сторонники Алексея Навального проводят 28 января акции протеста «Забастовка избирателей», уже задержаны почти 90 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. Но, по данным "Медузы", больше всего задержанных — 28 человек — зафиксировано в Уфе. Еще 15 человек задержаны в Кемерово, 10 — в Томске. В Москве и Санкт-Петербурге акции начались, там уже есть задержанные.

Организатор акции Алексей Навальный пока не принял в ней участия. Где он находится, неизвестно.