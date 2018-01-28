Участники забастовки Навального пошли маршем от Смольного к Таврическому саду
Участники акции протеста Навального в Петербурге (по предварительным оценкам, в акции принимают участие более тысячи человек) пошли с площади Пролетарской Диктатуры по Тверской улице, куда их повлек за собой один из организаторов с мегафоном.
Протестующие перекрыли улицу, так как идут не только по тротуарам, но и по проезжей части.
Тут же, на Тверской, участники вновь увидели скопление уборочной техники – как и на площади у Смольного.
О задержаниях пока не сообщается.
Справка:
28 января в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы.
В Северной столице накануне у сторонников Навального изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей».
Также в течение последних суток в телеграм-чаты с оппозиционным настроем вступили представители полицейского Центра «Э». Они сделали по группам рассылку о незаконности акции протеста.
Более чем за час до акции у штаба Навального на Вознесенском проспекте задержали двоих активистов. А на площади Пролетарской Диктатуры, куда пришли оппозиционеры, их встретила уборочная техника.