Участники забастовки Навального пошли маршем от Смольного к Таврическому саду

Участники акции протеста Навального в Петербурге (по предварительным оценкам, в акции принимают участие более тысячи человек) пошли с площади Пролетарской Диктатуры по Тверской улице, куда их повлек за собой один из организаторов с мегафоном.

Протестующие перекрыли улицу, так как идут не только по тротуарам, но и по проезжей части.

Тут же, на Тверской, участники вновь увидели скопление уборочной техники – как и на площади у Смольного.

О задержаниях пока не сообщается.