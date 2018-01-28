На акцию Навального в Петербурге собралось две тысячи человек

На площади Пролетарской Диктатуры в Петербурге днем 28 января собралось около 2000 сторонников Алексея Навального, требующих проведения честных выборов президента.

Как передает корреспондент «Фонтанки», несколько активистов штаба Навального скандируют лозунги в громкоговорители, полиция предупредила участников о незаконности мероприятия, тем не менее пока никого не задерживает.

У пришедших в руках красные полоски из картона с надписями «Забастовка» и «Навальный».