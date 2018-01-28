На акцию Навального в Петербурге собралось две тысячи человек
На площади Пролетарской Диктатуры в Петербурге днем 28 января собралось около 2000 сторонников Алексея Навального, требующих проведения честных выборов президента.
Как передает корреспондент «Фонтанки», несколько активистов штаба Навального скандируют лозунги в громкоговорители, полиция предупредила участников о незаконности мероприятия, тем не менее пока никого не задерживает.
У пришедших в руках красные полоски из картона с надписями «Забастовка» и «Навальный».
Справка:
28 января в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. В Северной столице накануне у сторонников Навального изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей». Также в течение последних суток в телеграм-чаты с оппозиционным настроем вступили представители полицейского Центра «Э». Они сделали по группам рассылку о незаконности мероприятия. Более чем за час до акции у штаба Навального на Вознесенском проспекте задержали двоих активистов. А на площади Пролетарской Диктатуры, куда пришли оппозиционеры, их встретила уборочная техника.