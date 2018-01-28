Опубликовано видео разрыва пиротехники во время салюта на Марсовом поле

Момент взрыва рядом с пушкой во время реконструкции Победного салюта на Марсовом поле в Петербурге вечером 27 января попал на видео. Кадры опубликованы в социальных сетях.

11-секундный ролик начинается с обратного отсчёта, который хором ведут горожане. Когда доходит до единицы, раздаётся залп, но одна пушка не выстреливает. Реконструкторы пытаются её перезарядить, в результате пиротехника взрывается снаружи.

Организаторы мероприятия и комитет по молодёжной политике назвали этот инцидент холостым выстрелом, заявив, что никто не пострадал.

Видео: соцсети/Telegram