Опубликовано видео разрыва пиротехники во время салюта на Марсовом поле
Момент взрыва рядом с пушкой во время реконструкции Победного салюта на Марсовом поле в Петербурге вечером 27 января попал на видео. Кадры опубликованы в социальных сетях.
11-секундный ролик начинается с обратного отсчёта, который хором ведут горожане. Когда доходит до единицы, раздаётся залп, но одна пушка не выстреливает. Реконструкторы пытаются её перезарядить, в результате пиротехника взрывается снаружи.
Организаторы мероприятия и комитет по молодёжной политике назвали этот инцидент холостым выстрелом, заявив, что никто не пострадал.
Видео: соцсети/Telegram
Справка:
Режиссёром проекта «Ленинградский салют» выступил Павел Бараненко, организацией вчерашнего мероприятия занимался его клуб «Красная звезда». В 2013 году эта патриотическая организация оказалась в центре скандала из-за сорванного салюта, приуроченного к 70-летию прорыва блокады. Широко проанонсированное шоу, которое должна была проводить «КЗ», так и не началось в назначенную дату — без каких-либо официальных сообщений об отмене. Тогда в «КЗ» возложили вину на чиновников из комитета по культуре. В Смольном же заявили, что разрешение на пиротехническое шоу не в компетенции комитета.
Вчера тоже не всем зрителям повезло - организаторы, Западный военный округ, без предупреждения отменили салюты в парке 300-летия Петербурга и парке Победы.